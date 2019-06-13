По итогам мая страны ОПЕК выполнили план по снижению добычи нефти на 142%

В мае 2019 года страны ОПЕК снизили добычу нефти на 236 тыс. баррелей в сутки, сообщает «Интерфакс».

Таким образом, удалось выполнить план по снижению добычи нефти на 142%. Больше всего добычу снизил Иран, в отношении которого в мае были восстановлены санкции. Добыча в стране упала на 227 тыс. баррелей в сутки.

В свою очередь Ирак, напротив, нарастил добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, ранее Минэнерго и Минфин заявили о возможности обвала цены на нефть вдвое. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что мировые цены на нефть могут упасть ниже $40, ближе к $30 за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.

