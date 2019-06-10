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Силуанов допустил падение цен на нефть ниже $40 за баррель

12:36, 10.06.2019
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже $40 за баррель
Фото: realnoevremya.ru

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, ближе к 30 долларам за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.

«Мы же не знаем, что будет летом. Как ОПЕК договорится, не договорится об увеличении добычи. Если не договорится, так цены могут упасть ниже $40 и к $30 за баррель», — цитирует Силуанова RNS.

Напомним, что в начале июня цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Это произошло впервые с 29 января.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию вполне устраивает стоимость нефти на уровне $60—65 за баррель.

ЭкономикаФинансы
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