Минэнерго и Минфин заявили о возможности обвала цены на нефть вдвое

Министр энергетики РФ Александр Новак соглашается с вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым, что есть риск падения нефтяных котировок с нынешних $63 до 30, сообщает «Российская газета».

— Такой сценарий не исключен, — отметил Новак. Он подчеркнул, что многое будет зависеть, например, от ситуации на рынке во втором полугодии.

Напомним, ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что мировые цены на нефть могут упасть ниже $40, ближе к $30 за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи.