ФАС не обнаружила необоснованный рост цен на билеты в плацкарт

По итогам проверки федеральная антимонопольная служба не выявила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне — августе 2019 года, сообщается на официальном портале ФАС.

Служба изучила стоимость тарифов за период с января 2017 года по июнь 2019 года по нескольким направлениям. ФАС заявляет, что оснований для принятия мер нет. Применяемые тарифы не превышают предельно максимальный уровень, установленный приказом ФАС РФ.

Напомним, в конце мая появилась информация о том, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали в среднем в два раза. Об этом говорилось в письме Общероссийского объединения пассажиров на имя главы ФАС Игоря Артемьева.

