В России резко подорожали билеты в плацкарт

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали в среднем в два раза. Об этом говорится в письме Общероссийского объединения пассажиров на имя главы ФАС Игоря Артемьева.

Организация проанализировала цены по 12 различным направлениям в случайные даты в июне и июле после многочисленных жалоб пассажиров.

В итоге выяснилось, что самый большой рост был замечен на направлениях Москва — Калининград. Стоимость выросла в два раза — до 4 021 рубля. Аналогичное увеличение зафиксировано на направлениях Москва — Адлер (4 143 рубля) и Новосибирск — Томск (1 507 рублей).

Наименьший рост цен наблюдается на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, где было отмечено повышение в полтора раза, пишет газета «Известия».

В письме подчеркивается, что перевозки в плацкартных вагонах — это дотационный вид перевозок. В связи с этим, согласно указу ФАС, не должно допускаться повышение тарифа в период с 14 июня по 1 сентября этого года более чем на 20%.

Напомним, ранее сообщалось, что РЖД начнут продавать невозвратные билеты в Петербург, Самару и Адлер.