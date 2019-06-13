Минфин РФ не поддержал введение минимальной розничной цены на пиво

В Минфине РФ сочли нецелесообразным ведение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво при отсутствии лицензирования розничных продаж этого товара. Об этом сказано в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по совершенствованию регулирования алкогольного рынка, где отражена позиция замминистра финансов Ильи Трунина.

Представитель ведомства пояснил,что механизм МРЦ работает только при наличии эффективных инструментов администрирования.



Также собеседник «Ведомостей» отметил, что окончательных решений по вопросу минимальных цен на пиво еще не принято.

Ранее Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво. Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов рассказал, что небольшие участники рынка поддерживают инициативу, а крупные выступают против нее.

