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Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

21:58, 20.05.2019
Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво
Фото: pixabay.com

Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, ведомство прорабатывает этот вопрос, но пока прийти к единому мнению о целесообразности МРЦ не удается.

Сазанов также сообщил, что небольшие участники рынка поддерживают инициативу, а крупные — категорически против, передает "Интерфакс".

Отметим, что сейчас в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).

Ранее общественная организация «Опора России» предложила установить минимальную розничную цену на пивоваренную продукцию на уровне 75 рублей за литр.

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