Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

По его словам, ведомство прорабатывает этот вопрос, но пока прийти к единому мнению о целесообразности МРЦ не удается.



Сазанов также сообщил, что небольшие участники рынка поддерживают инициативу, а крупные — категорически против, передает "Интерфакс".



Отметим, что сейчас в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).



Ранее общественная организация «Опора России» предложила установить минимальную розничную цену на пивоваренную продукцию на уровне 75 рублей за литр.

