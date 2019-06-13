Минстрой РФ может перенести переход на эскроу-счета на 1 октября — СМИ

Переход застройщиков на использование эскроу-счетов вместо договоров долевого участия может быть перенесен с 1 июля на 1 октября.

На совещании министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что степень готовности домов, которые могут не попасть под переход на проектное финансирование, будет определяться до 1 октября. Участник совещания утверждает, что фактически это позволит большинству девелоперов продолжить работу по договорам долевого участия.



В результате по старым правилам в России может быть достроено до 85% домов, передает «Коммерсант».



Сейчас предполагается, что застройщики лишатся возможности получать деньги дольщиков напрямую с 1 июля. Их средства будут направляться на эскроу-счет, а финансироваться строительство будет за счет кредитов.



Ранее Владимир Якушев заявил, что при необходимости число банков, уполномоченных работать по эскроу-счетам, может быть увеличено.

