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Глава Минстроя РФ не исключил увеличения числа работающих с эскроу-счетами банков

11:58, 11.06.2019
Глава Минстроя РФ не исключил увеличения числа работающих с эскроу-счетами банков
Фото: government.ru

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев рассказал, что при необходимости число банков, уполномоченных работать по эскроу-счетам, может быть увеличено.

По словам Якушева, сейчас порядка 100 коммерческих банков могут работать по механизму проектного финансирования.

«Наша задача — его сейчас запустить. Если мы поймем, что этого перечня банков недостаточно на всю страну, будет приниматься решение это все расширить», — цитирует главу Минстроя РФ ТАСС.

Ранее Банк России предложил ввести субсидирование процентной ставки при проектном финансировании застройщиков жилья.

Напомним, что с 1 июля все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

Недвижимость
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