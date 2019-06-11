Глава Минстроя РФ не исключил увеличения числа работающих с эскроу-счетами банков

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев рассказал, что при необходимости число банков, уполномоченных работать по эскроу-счетам, может быть увеличено.

По словам Якушева, сейчас порядка 100 коммерческих банков могут работать по механизму проектного финансирования.



«Наша задача — его сейчас запустить. Если мы поймем, что этого перечня банков недостаточно на всю страну, будет приниматься решение это все расширить», — цитирует главу Минстроя РФ ТАСС.



Ранее Банк России предложил ввести субсидирование процентной ставки при проектном финансировании застройщиков жилья.



Напомним, что с 1 июля все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

