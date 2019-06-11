МЧС опубликовало список официальных пляжей в Башкирии

В летний период текущего года года на водных объектах Башкирии запланировано к освидетельствованию и эксплуатации 75 пляжей. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

В настоящее время июня проверку прошли 35 пляжей. Спасатели обратились к жителям республики с просьбой купаться в специально оборудованных местах.

В ведомстве подчеркивают, что на каждом официальном пляже дежурят спасатели, оборудованы спасательные посты, места для оказания первой помощи пострадавшим, территория огораживается буйками, существуют отдельные места для безопасного купания детей.

МЧС опубликовало список зарегистрированных пляжей на территории РБ:

река Белая, Уфа, пляж «Солнечный»,

пляж загородного клуба «Фазенда», Кармаскалинский р-н, 1250 м на юго-восток от д. Нижнетимкино,

Нугушское вдхр., пляж БО «Монтажник»,

Нугушское вдхр., пляж МБУ ДОЛ «Бригантина»,

река Ашкадар, Стерлитамак, городской пляж,

река Ашкадар, Стерлитамак, городской пляж,

река Белая, Салават, городской пляж,

Нугушское водохранилище, пляж «Солнечная»,

пляж ООО «Газпромтрансгаз Уфа» НВХ,

река Белая, Мелеуз, городской пляж,

озеро, Уфимский район, пляж «Лукоморье»,

озеро Кандры-куль, пляж горнолыжного комплекса «Кандры-куль», Туймазинский район,

озеро Кандры-куль, пляж ДОЛ «Гайдар», Туймазинский район,

озеро Ик-Куль, пляж городской, Октябрьский,

городской пруд мемориала «Защитник Отечества», Белебеевский район,

озеро Кандры-куль, пляж МУП СОК «Спартак», Туймазинский район,

озеро Кандры-куль, пляж ДОЛ «Кандры-Куль»,

Кармановское вдхр., Нефтекамск, городской пляж,

озеро «Карьерное», Кушнаренковский район,

озеро «Карьерное», Кушнаренковский район,

пляж «Котлован», Дюртюлинский район,

пляж ГАУЗ РБ ДПС «Толпар», Бирский район, д. Ст.Петрово,

пляж городского округа, Агидель,

Павловское вдхр., пляж «Солуни»,

Павловское вдхр., пляж «Павловский парк»,

Павловское вдхр., пляж Физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный»,

Павловское вдхр., пляж «Бухта Кила»,

река Уфа, Уфа, пляж «Песчаный»,

озеро Теплое, Уфа, пляж «Гольфстрим»,

озеро Банное, пляж ООО «Дом отдыха «Березки», Абзелиловский район,

озеро Банное, пляж санатория «Якты-Куль», Абзелиловский район,

озеро Банное, пляж санатория «Юбилейный», Абзелиловский район,

река Худолаз, городской пляж, Сибай,

пруд реки М. Кизил, пляж зоны отдыха «Остров» ГЛЦ ООО «Абзаково», Белорецкий район,

пляж АУДО ОВЛ «Агидель», Бурзянский район, с. Старосубхангулово.

Также в МЧС добавили, что нельзя купаться в нетрезвом состоянии, нырять в незнакомых местах и использовать для плавания самодельные устройства.

Напомним, ранее власти Казани назвали безопасные для купания пляжи города.