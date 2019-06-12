В Саратове злоумышленники испортили памятник Борцам революции

Фото: соцсети

В Саратове начали оперативное расследование в связи с порчей памятника Борцам революции 1905 года.

После окончания следственных действий памятник незамедлительно будет приведен в надлежащее состояние, сообщается на сайте городской администрации.



До этого в соцсетях появились фото памятника, расписанного белой краской. По данным СМИ, злоумышленники, которые оказались подростками, были задержаны.

Ранее активисты националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове.