В Саратове злоумышленники испортили памятник Борцам революции
В Саратове начали оперативное расследование в связи с порчей памятника Борцам революции 1905 года.
После окончания следственных действий памятник незамедлительно будет приведен в надлежащее состояние, сообщается на сайте городской администрации.
До этого в соцсетях появились фото памятника, расписанного белой краской. По данным СМИ, злоумышленники, которые оказались подростками, были задержаны.
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