В лондонском аэропорту появилось новое граффити Бэнкси

Уличный художник Бэнкси разместил новое граффити в международном лондонском аэропорту Хитроу.

«Арка в аэропорту Хитроу спасена»,— написал он в Instagram.

Рисунок сделан на входе в зону таможенного контроля для въезжающих в Лондон из Евросоюза. В надписью «Не пускать» изображена крыса, разбивающая буквой «Т» закрытый замок.

Ранее сообщалось, что работу Бэнкси продали более чем за 100 000 фунтов стерлингов (почти $130 000). Граффити приобрел владелец Brandler Galleries Джон Брандлер. Он рассказал, что будет использовать гараж в городе Порт-Толбот (Уэльс), на стене которого автор оставил рисунок, как арт-центр.

Граффити появилось 20 декабря 2018 года в маленьком промышленном городке. На одной из стен изображен ребенок, который стоит с распростертыми руками и ловит падающие снежинки ртом, на другой — снежинки, которые оказываются пеплом от горящего контейнера.