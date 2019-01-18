Последнюю работу Бэнкси продали за $130 000

Последнюю работу уличного художника Бэнкси продали более чем за 100 000 фунтов стерлингов (почти $130 000). Граффити приобрел владелец Brandler Galleries Джон Брандлер.

Он рассказал, что будет использовать гараж в городе Порт-Толбот (Уэльс), на стене которого автор оставил рисунок, как арт-центр, передает Reuters.

Напомним, что граффити появилось 20 декабря 2018 года в маленьком промышленном городке. На одной из стен изображен ребенок, который стоит с распростертыми руками и ловит падающие снежинки ртом, на другой — снежинки, которые оказываются пеплом от горящего контейнера.

Граффити посвящено плохой экологической ситуации в Порт-Толботе, где в июле прошлого года многие дома, машины и животные были покрыты черной пылью от сталелитейных заводов.