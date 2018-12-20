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В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

02:29, 20.12.2018
В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси
Фото: скриншот

В Великобритании появилось новое граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Работу он разместил на двух стенах гаража в городе Порт-Толбот в Уэльсе.

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… Season's greetings… .
Публикация от Banksy (@banksy) 19 Дек 2018 в 6:53 PST

На одной из стен размещен ребенок, который стоит с распростертыми руками и ловит падающие снежинки ртом, на другой — снежинки, которые являются пеплом от горящего контейнера.

Ранее картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась благодаря встроенному в раму шредеру. Произошло это сразу после того, как только ее продали за $1,4 млн. Позже Бэнкси опубликовал видео подготовки своей картины к самоуничтожению.

ОбществоКультура
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