В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси
В Великобритании появилось новое граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Работу он разместил на двух стенах гаража в городе Порт-Толбот в Уэльсе.
… Season's greetings… .<svg width="«50px»" height="«50px»" viewbox="«0" 0="" 60="" 60»="" version="«1.1»" xmlns="«https://www.w3.org/2000/svg»" xmlns:xlink="«https://www.w3.org/1999/xlink»">Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Banksy (@banksy) 19 Дек 2018 в 6:53 PST
На одной из стен размещен ребенок, который стоит с распростертыми руками и ловит падающие снежинки ртом, на другой — снежинки, которые являются пеплом от горящего контейнера.
Ранее картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась благодаря встроенному в раму шредеру. Произошло это сразу после того, как только ее продали за $1,4 млн. Позже Бэнкси опубликовал видео подготовки своей картины к самоуничтожению.ОбществоКультура
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