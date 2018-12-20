В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

Фото: скриншот

В Великобритании появилось новое граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Работу он разместил на двух стенах гаража в городе Порт-Толбот в Уэльсе.

На одной из стен размещен ребенок, который стоит с распростертыми руками и ловит падающие снежинки ртом, на другой — снежинки, которые являются пеплом от горящего контейнера.

Ранее картина Бэнкси, известная как «Девочка с воздушным шаром», самоуничтожилась благодаря встроенному в раму шредеру. Произошло это сразу после того, как только ее продали за $1,4 млн. Позже Бэнкси опубликовал видео подготовки своей картины к самоуничтожению.