Замминистра МВД по РТ назначили Алексея Завгороднева

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Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра внутренних дел по Татарстану полковника внутренней службы Алексея Завгороднева. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До назначения Алексей Завгороднев возглавлял штаб МВД по Республике Татарстан. Ранее занимал пост начальника оперативно-разыскной части уголовного розыска №4 МВД по РТ.



Ранее стало известно, что Владимир Путин освободил от занимаемой должности пять генералов МВД и Следственного комитета, а также двух прокуроров.