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Замминистра МВД по РТ назначили Алексея Завгороднева

20:31, 03.05.2018
Замминистра МВД по РТ назначили Алексея Завгороднева
Фото: 16.мвд.рф

Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра внутренних дел по Татарстану полковника внутренней службы Алексея Завгороднева. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До назначения Алексей Завгороднев возглавлял штаб МВД по Республике Татарстан. Ранее занимал пост начальника оперативно-разыскной части уголовного розыска №4 МВД по РТ.

Ранее стало известно, что Владимир Путин освободил от занимаемой должности пять генералов МВД и Следственного комитета, а также двух прокуроров.

Справка

Алексей Завгороднев родился 26 августа 1972 года. В 1995 году окончил Казанский государственный технологический университет, в 2001 году Казанский юридический институт МВД России.

В органах внутренних дел с мая 1995 года. Службу начал с должности оперуполномоченного управления уголовного розыска службы криминальной милиции МВД Республики Татарстан. С 1995 по 2009 год проходил службу на различных должностях в оперативных подразделениях МВД по РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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