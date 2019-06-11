Участник шоу «Голос» скончался после гастролей в Казани

Певец Алексей Сафиуллин, бывший солист Мариинского театра и участник шоу «Голос», скончался от сердечного приступа 8 июня. Он вернулся домой после гастролей в Казани.

«7 числа у нас были гастроли в Казани — были шикарные выступления, все как всегда. Потом мы расстались, начали заниматься своими делами. И случилось то, что случилось», — приводит телеканал «360» слова коллеги и подруги Сафиуллина.

Она также опровергла слухи, что певец утонул в ванной. Подруга подчеркнула, что Сафиуллина обнаружила жена и уже не успела его спасти.