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Участник шоу «Голос» скончался после гастролей в Казани

17:59, 11.06.2019
Участник шоу «Голос» скончался после гастролей в Казани
Фото: youtube.com / скриншот

Певец Алексей Сафиуллин, бывший солист Мариинского театра и участник шоу «Голос», скончался от сердечного приступа 8 июня. Он вернулся домой после гастролей в Казани.

«7 числа у нас были гастроли в Казани — были шикарные выступления, все как всегда. Потом мы расстались, начали заниматься своими делами. И случилось то, что случилось», — приводит телеканал «360» слова коллеги и подруги Сафиуллина.

Она также опровергла слухи, что певец утонул в ванной. Подруга подчеркнула, что Сафиуллина обнаружила жена и уже не успела его спасти.

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