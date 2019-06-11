Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Участник шестого сезона проекта «Голос», бывший солист Мариинского театра Алексей Сафиулин умер в возрасте 44 лет.

На странице артиста в Instagram сообщается, что прощание с Алексеем Сафиулиным состоится в 10.30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке.



Причина смерти певца не называется.

Алексей Сафиулин родился 22 февраля 1975 года в Москве. С 2001 по 2008 год был солистом Мариинского театра. После этого снимался в нескольких фильмах.



В 2017 году Алексей Сафиулин был участником шестого сезона телешоу «Голос», его наставницей стала певица Пелагея.



Напомним, что в феврале скончался эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров.

