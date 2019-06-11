МВД учредит ежегодную премию для журналистов на фоне дела Голунова

МВД России собирается учредить государственную премию в области информации и массовых коммуникаций. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на проект приказа.



Лауреаты будут ежегодно получать по 500 тыс. рублей «за обеспечение эффективного взаимодействия» со СМИ и институтами гражданского общества в целях объективного освещения деятельности МВД и повышения его престижа.

Помимо денежного приза, победители получат нагрудный знак, а также диплом и статуэтку «Святой Георгий».

Напомним, что недавно разразился скандал вокруг журналиста «Медузы» Ивана Голунова, он обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам корреспондент сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.

МВД по Москве признало, что ранее опубликованные фотографии «нарколаборатории» были сделаны не в квартире Голунова. Непосредственно в жилище корреспондента была сделана только одна фотография. МВД также опровергло информацию об избиении Голунова.