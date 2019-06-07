МВД признало, что фотографии «нарколаборатории» были сделаны не в квартире журналиста «Медузы»

Фото: 77.мвд.рф

МВД по Москве признало, что ранее опубликованные фотографии «нарколаборатории» были сделаны не в квартире журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Фотография, которая была сделана непосредственно в жилище корреспондента, размещена на постере.

«Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», — говорится в сообщении ведомства.



МВД также опровергло информацию об избиении Голунова. Там отметили, что журналист был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался.

Ранее сообщалось, что корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков. При себе у него был найден наркотик мефедрон. Позже еще один сверток был найден в квартире у Голунова.

В официальном сообщении «Медузы» по поводу ситуации подчеркивается, что пакеты с веществом были подброшены, а сам инцидент связан в первую очередь с журналистской работой корреспондента. Издание отмечает, что в полицейском участке Голунов был избит. При этом правоохранители отказали в экспертизе, которая могла подтвердить или опровергнуть контакт с наркотическими веществами.

Позже МВД по Москве опубликовало девять снимков «нарколаборатории», якобы обнаруженной в квартире Голунова. Корреспондент «Би-би-си» Илья Барабанов утверждает, что лишь одна из девяти опубликованных фотографий сделана в квартире Голунова, на ней изображен загранпаспорт журналиста.

