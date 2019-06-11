РУСАДА: российским легкоатлетам могут запретить участвовать в ОИ-2020

Фото: Максим Платонов

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус допустил, что российские легкоатлеты пропустят Олимпийские игры — 2020 в Токио.

По его словам, риск существует из-за допинговых проблем, а для его избежания «нужны реальные перемены».

«Нам показывают классные презентации того, что сделано, а нужны глубинные перемены, именно основательные внутри федераций, причем не только федераций, но и кто в этих федерациях руководит подготовкой спортсменов»,— цитирует Гануса РБК..

Ранее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.