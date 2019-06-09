IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен собщил, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена» — цитирует Андерсена ТАСС.

По словам главы рабочей группы IAAF, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории. Андерсен также рассказал, что рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать.

Он добавил, что когда оба этих условия будут выполнены совет сможет вновь рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА.



Накануне о продлении отстранения ВФЛА со ссылкой на свой источник сообщило агентство AFP. Позже в IAAF заявили, что решение еще не принято.



Напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

