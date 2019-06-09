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IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

15:26, 09.06.2019
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Фото: pixabay.com

Глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен собщил, что совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Мы рекомендовали и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена» — цитирует Андерсена ТАСС.

По словам главы рабочей группы IAAF, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории. Андерсен также рассказал, что рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать.

Он добавил, что когда оба этих условия будут выполнены совет сможет вновь рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА.

Накануне о продлении отстранения ВФЛА со ссылкой на свой источник сообщило агентство AFP. Позже в IAAF заявили, что решение еще не принято.

Напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

Спорт
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