Президент Молдавии аннулировал указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон объявил об аннулировании указа, подписанного вице-председателем Демпартии Павлом Филипом, которым распускается парламент.

По его словам, это решение не соответствует нормам конституции, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 9 июня исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.

До этого Конституционный суд Молдавии временно назначил главой государства Павла Филипа, который исполнял обязанности премьер-министра. Такое решение КС принял после того, как Додон отказался распустить парламент.