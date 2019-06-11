Президент Молдавии аннулировал указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон объявил об аннулировании указа, подписанного вице-председателем Демпартии Павлом Филипом, которым распускается парламент.
По его словам, это решение не соответствует нормам конституции, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что 9 июня исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.
До этого Конституционный суд Молдавии временно назначил главой государства Павла Филипа, который исполнял обязанности премьер-министра. Такое решение КС принял после того, как Додон отказался распустить парламент.ОбществоВласть
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