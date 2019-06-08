Президент Молдавии отказался распускать парламент

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

«Я знаю, что есть и решение КС о том, что президент обязан распустить парламент. Но опять же — только после консультаций с фракциями» — сказал Додон, отметив, что намерен пригласить все фракции парламента для обсуждений 10 июня.



«Важно не допустить дестабилизации ситуации. Я много раз говорил, что те, кто пришел к власти путем погромов и дестабилизации, не могут спокойно отдать власть» — приводит слова Додона «Интерфакс».



Ранее Конституционный суд Молдавии постановил, что срок утверждения нового правительства парламентом истек в ночь на 8 июня. В связи с этим парламент должен быть распущен.

