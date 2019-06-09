И. о. президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента
Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября.
И.о. президента Молдавии заявил, что Демократическая партия была против проведения досрочных выборов, но другого выбора в сложившейся ситуации нет.
Парламент, в свою очередь, намерен обратиться в международные структуры, в том числе в Совет Безопасности ООН, а также единогласно принял декларацию, согласно которой назначение Филипа президентом незаконно, передает «РИА Новости».
Ранее Конституционный суд Молдавии временно назначил главой государства Павла Филипа, который исполнял обязанности премьер-министра. Такое решение КС принял после того, как президент стран Игорь Додон отказался распустить парламент.
Додон назвал действия Конституционного суда страны отчаянным шагом для захвата власти. По его мнению, парламент и правительство республики были созданы законно, поэтому причин для досрочных выборов нет.
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