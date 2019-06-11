Россия начнет переводить пенсии за рубеж для трудовых мигрантов

Россия в рамках соглашения о пенсионном обеспечении будет платить пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС. В настоящее время мигранты делают отчисления в ПФР, но пенсий не получают.



В пресс-службе Минтруда РФ рассказали, что подписание соглашения планируется осенью. Ожидается, что оно будет ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года.



В соглашении сказано, что стаж, приобретенный работником на территории разных государств-членов, будет суммироваться. Пенсия, в итоге назначенная в одном из государств-членов, будет «экспортироваться» в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС, передает РБК.



Сейчас в ЕАЭС размер пенсионных взносов с зарплат отличается. В России он составляет 22%, в Белоруссии — 29%, в Казахстане — 10%, в Армении — 10%, в Киргизии нет фиксированной ставки.



Ранее президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что пенсионерам стран Евразийского экономического союза будет удобен расчет пенсий, при котором станут засчитывать стаж работы на территории всех государств ЕАЭС.

