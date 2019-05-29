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Путин выступил за идею засчитывать стаж работы на территории Евразийского экономического союза для расчета пенсий

12:25, 29.05.2019
Путин выступил за идею засчитывать стаж работы на территории Евразийского экономического союза для расчета пенсий
Фото: kremlin.ru

Пенсионерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет удобен расчет пенсий, при котором станут засчитывать стаж работы на территории всех государств ЕАЭС. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

— Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж, — заметил Путин.

Президент подчеркнул, что когда документ вступит в силу, то он позволит в более полном объеме обеспечивать права и интересы граждан.

Напомним, ранее вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ о перерасчете социальной доплаты к пенсии.

Как сообщает «Российская газета», теперь в начале будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а затем проводиться индексация.

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