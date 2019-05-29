Путин выступил за идею засчитывать стаж работы на территории Евразийского экономического союза для расчета пенсий

Пенсионерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет удобен расчет пенсий, при котором станут засчитывать стаж работы на территории всех государств ЕАЭС. Такое мнение озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

— Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж, — заметил Путин.

Президент подчеркнул, что когда документ вступит в силу, то он позволит в более полном объеме обеспечивать права и интересы граждан.

Напомним, ранее вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ о перерасчете социальной доплаты к пенсии.

Как сообщает «Российская газета», теперь в начале будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а затем проводиться индексация.

