WSJ: убитый старший брат Ким Чен Ына мог работать информатором ЦРУ

Старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Чен Нам, который был убит два года назад, мог являться информатором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По словам источника издания, Ким Чен Нам неоднократно встречался с представителями американской разведки. Также он мог работать на спецслужбы других стран.

Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года по пути в больницу из аэропорта Куала-Лумпура. Смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX. Отмечается, что он мог направлялся в Малайзию в том числе для встречи с представителем ЦРУ.

По делу были задержаны гражданка Индонезии Сити Айсиа, впоследствии оправданная, и гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Она была приговорена к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Напомним, в апреле этого года Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию.