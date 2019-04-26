Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын отбыл из Владивостока на бронепоезде на родину, завершив свой первый визит в Россию.



До отъезда Ким Чен Ын принял участие в прощальной церемонии по случаю завершения его визита в РФ. На привокзальной площади города Ким Чен Ын вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым прослушали гимн РФ и КНДР в исполнении Большого военно-образцового духового оркестра почетного караула.

Затем под «Катюшу» в исполнении оркестра Ким Чен Ын зашел в здание вокзала, передает «РИА Новости».

Напомним, что Ким Чен Ын прибыл с визитом во Владивосток на бронепоезде 24 апреля, а на следующий день провел свои первые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Путин заявил, что встреча один на один с лидером КНДР Ким Чен Ыном была достаточно обстоятельной.

