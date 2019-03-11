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Суд снял обвинения с подозреваемой по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

08:02, 11.03.2019
Суд снял обвинения с подозреваемой по делу об убийстве брата Ким Чен Ына
Фото: realnoevremya.ru

Суд в Малайзии оправдал уроженку Индонезии Сити Айсиях, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.

Девушку освободили в зале суда, сняв с нее все обвинения по данному делу, передает Reuters.

Напомним, 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура был отравлен Ким Чен Нам, который скончался по дороге в больницу. Позже были задержаны 28-летняя гражданка Вьетнама Доан Ти Хуонг и 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиях.

Спецслужбы Малайзии полагали, что женщины вместе с четырьмя сообщниками из КНДР совершили покушение на брата северокорейского лидера.

Ранее СМИ назвали причину досрочного завершения саммита Трампа и Ким Чен Ына.

Общество
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