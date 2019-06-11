Всемирный банк составил топ-5 угроз российской экономике

Всемирный банк подготовил прогноз развития российской экономики на ближайшие три года. В том числе составлена пятерка наиболее вероятных угроз.

В числе главных опасностей риск расширения санкций, возобновление финансовых потрясений в развивающихся странах и резкое падение цен на нефть, пишет «Газета.ру».

Самыми серьезными внутренними угрозами стали рост в сегменте розничного кредитования и неэффективная реализация инфраструктурных проектов.

Напомним, что всемирный банк также подготовил доклад по рынку неформальной занятости в РФ. Аналитики пришли к выводу, что ситуация в стране лучше, чем кажется.