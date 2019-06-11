Всемирный банк составил топ-5 угроз российской экономике
Всемирный банк подготовил прогноз развития российской экономики на ближайшие три года. В том числе составлена пятерка наиболее вероятных угроз.
В числе главных опасностей риск расширения санкций, возобновление финансовых потрясений в развивающихся странах и резкое падение цен на нефть, пишет «Газета.ру».
Самыми серьезными внутренними угрозами стали рост в сегменте розничного кредитования и неэффективная реализация инфраструктурных проектов.
Напомним, что всемирный банк также подготовил доклад по рынку неформальной занятости в РФ. Аналитики пришли к выводу, что ситуация в стране лучше, чем кажется.АналитикаЭкономика
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