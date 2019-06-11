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Всемирный банк: в России налоги не сильно влияют на неформальный рынок труда

00:53, 11.06.2019
Всемирный банк: в России налоги не сильно влияют на неформальный рынок труда
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В России уровень неформальной занятости населения составляет около 15—21%. Неофициально работают 10,9—15 млн человек.

Исследование Всемирного банка показало, что на этот показатель слабо влияют как демография, так и налоги, пишет «Коммерсантъ». Аналитики отметили, что закрытие каких-либо предприятий или массовые сокращения также нельзя назвать причиной неформальной занятости — заметных перетоков из одной сферы в другую они не нашли.

При этом авторы подтверждают мнение о том, что жесткое трудовое законодательство РФ, в частности по защите от увольнений, дестимулирует создание новых рабочих мест (по крайней мере для малых предприятий).

АналитикаОбщество
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