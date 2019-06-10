ЦИК Казахстана официально объявил о победе Токаева на президентских выборах
Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева избранным президентом страны.
«Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей», — передает «Интерфакс» слова члена ЦИК Ляззата Сулейменова на заседании ЦИК.
На втором месте оппозиционер Амиржан Косанов с 1 495 491 голосов или 16,23%.
Церемония принесения присяги вновь избранным президентом Казахстана состоится 12 июня.
Напомним, что Токаев уже анонсировал кадровые перестановки в правительстве. Он пообещал привлечь новые лица в казахстанский кабмин.ОбществоВласть
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