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ЦИК Казахстана официально объявил о победе Токаева на президентских выборах

19:57, 10.06.2019

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева избранным президентом страны.

«Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей», — передает «Интерфакс» слова члена ЦИК Ляззата Сулейменова на заседании ЦИК.

На втором месте оппозиционер Амиржан Косанов с 1 495 491 голосов или 16,23%.

Церемония принесения присяги вновь избранным президентом Казахстана состоится 12 июня.

Напомним, что Токаев уже анонсировал кадровые перестановки в правительстве. Он пообещал привлечь новые лица в казахстанский кабмин.

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