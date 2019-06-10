Токаев анонсировал кадровые перестановки в правительстве Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, одержавший победу на выборах главы государства, заявил, что в правительстве будут произведены кадровые изменения.

«Что касается правительства, то согласно нашему законодательству, оно не уходит в отставку, тем не менее точечные кадровые назначения будут произведены», — сказал Токаев на пресс-конференции.



По словам президента Казахстана, в состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе представители молодежи, передает «РИА Новости».



Ранее заместитель главы ЦИК Константин Петров сообщил, что Токаев побеждает на выборах, набрав 70,76% голосов избирателей. Внеочередные выборы президента состоялись в Казахстане в минувшее воскресенье.

