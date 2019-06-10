В мэрию Москвы подали заявку на проведение митинга в поддержку Голунова, ожидается до 20 тысяч участников

В мэрию Москвы поступила заявка на проведение 23 июня митинга «За свободу Ивана Голунова» на проспекте Сахарова, сообщает «Медуза».

Заявленное число участников — до 20 тысяч человек. Сообщается, что попытки властей Москвы препятствовать проведению митинга организаторы воспримут «как признание в политической заинтересованности в исходе дела Голунова с их стороны».

Напомним, служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. До этого журналист уже заявлял, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Ранее суд отправил журналиста под домашний арест.

