В ОНК рассказали о проверке МВД и прокуратуры по делу Голунова

Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом рассказала заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.



«То, что проверка началась, нам говорили. И служба собственной безопасности МВД, и прокуратура будут работать рука об руку, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени», — сказала Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



Замглавы ОНК допустила, что в полиции могут объявить об ошибках при проведении следствия.

Напомним, что Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Ранее суд отправил журналиста под домашний арест. Сегодня адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что экспертиза не нашла следов наркотиков на руках и в организме Голунова.