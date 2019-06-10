30 июня на некоторых улицах Казани ограничат движение

30 июня из-за проведения шоссейной велогонки Tour de Tatarstan в Казани ограничат движение на некоторых улицах, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 7 до 17 часов движение будет ограничено на следующих улицах: ул. Сибгата Хакима (по направлению от ул. Бондаренко до пр. Амирхана, приостановление двух направлений движения, также по направлению от пр. Амирхана до пересечения с ул. Чистопольская, приостановление двух направлений движения); ул.Чистопольская (от съезда с ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольская, приостановление двух правых полос движения, также по направлению от ул. Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Казань Арена», приостановление трех правых полос движения).

С 7 до 14 часов движение будет ограничено на пр. Амирхана (направление от ул. Сибгата Хакима до моста «Миллениум»), на мосту «Миллениум» (направление от ул. Сибгата Хакима до ул. Вишневского), ул. Вишневского (направление от моста «Миллениум» до ул. Назарбаева), ул. Петербургская (по направлению от ул. Назарбаева до ул. Тихомирнова), пр. Универсиады (по направлению от ул. Тихомирнова до выезда с ул. Даурская).

С 7 до 16.30 движение будет приостановлено по ул. Назарбаева (по направлению от ул. Вишневского до пересечения с ул. Петербургская).



Напомним, в Казани с 1 августа частично закроют для движения ул. Литвинова, а также несколько дорог в жилом массиве «Голубое озеро».

