В Казани ограничат движение на улицах Литвинова и Абсалямова

В Казани с 1 августа частично закроют для движения ул. Литвинова, а также несколько дорог в жилом массиве «Голубое озеро», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На ул. Литвинова движение будет запрещено на участке от ул. Центрально-Мариупольская до ул. Харьковская. В жилом массиве «Голубое озеро» закроют ул. Центральная и проезд от ул. Центральная до ул. Новая. Временные неудобства будут действовать до 15 сентября, они связаны с ремонтом дорог.

Кроме того, с 1 июля по 20 августа будет закрыт участок ул. Абсалямова от ул. Четаева до ул. Чистопольская.

Напомним, в Казани до 31 июля ограничено движение транспорта по ул. Дубравной.

