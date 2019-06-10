Минсельхоз Татарстана рассчитывает на финансовую помощь после крупной гибели озимых культур

Минсельхоз Татарстана намерен получить финансовую помощь после гибели озимых культур на республиканских полях, сообщает ИА «Татар-информ».

Необходимые документы ведомство уже направило в Минсельхоз РФ, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. Он отметил, что Москва проводит экспертизу и документы приняты. «Конечно, есть желание получить хотя бы частично финансовую помощь», — добавил Габдрахманов.

В 2018 году на полях Татарстана посеяли 553 тысячи гектаров озимых, из них 218 тысяч гектаров погибли. Ущерб составляет 1,6 млрд рублей.

Напомним, ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене чрезвычайной ситуации (ЧС), введенной в республике из-за гибели озимых. Документ опубликован на сайте главы РТ.

