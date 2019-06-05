Минниханов отменил режим ЧС, введенный из-за гибели озимых

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене чрезвычайной ситуации (ЧС), введенной в республике из-за гибели озимых. Документ опубликован на сайте главы РТ.

Напомним, Минниханов подписал распоряжение о введении в республике режима чрезвычайной ситуации 2 мая. Он вводился для предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей в результате неблагоприятных природных факторов, приведших к гибели озимых сельскохозяйственных культур.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов рассказал о пересеве погибших озимых в Татарстане.