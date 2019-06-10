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Стало известно, кто может стать единственным владельцем Thomas Cook

12:55, 10.06.2019
Стало известно, кто может стать единственным владельцем Thomas Cook
Фото: tourism.tatarstan.ru

Thomas Cook Gorup заявила сегодня, что ведет переговоры с китайской компанией Fosun Tourism Group о продаже своего туристического бизнеса. Информация размещена на официальном портале Thomas Cook.

В то же время британский туроператор подчеркнул, что это не означает, что переговоры завершатся формальным предложением о покупке. Fosun Tourism Group выступает крупнейшим акционером Thomas Cook с долей 18%. Теперь китайский конгломерат намерен полностью выкупить британского оператора.

Напомним, ранее министерство экономического развития РФ предложило ввести государственный надзор за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма.

Проектом предусмотрено принятие в случаях выявления нарушений мер по их пресечению, а также проведение мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.

ОбществоБизнес
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