Минэкономразвития РФ предложило ввести госнадзор за деятельностью туроператоров

Министерство экономического развития РФ предложило ввести государственный надзор за деятельностью туроператоров в сфере выездного туризма.



Проектом предусмотрено принятие в случаях выявления нарушений мер по их пресечению, а также проведение мероприятий по предотвращению угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.



Внеплановые проверки будут проводиться в том числе с использованием индикаторов риска, которые Минэкономразвития должно утвердить в шестимесячный срок со дня утверждения проекта постановления.



Согласно документу, ответственным за госнадзор будет Министерство экономического развития РФ.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комиссии РСПП по туриндустрии Сергей Шпилько не исключил, что в этом году возможны новые банкротства российских туроператоров.

