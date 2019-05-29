В Татарстане в 2019 году появятся три новых пляжа

В этом году в Республике Татарстан откроют три новых оборудованных пляжа. Об этом рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, запланировано открытие пляжа на реке Карамалке в Камско-Устьинском районе, а также оборудование пляжей на озере Большое Лебяжье в Казани и на набережной в Мензелинском районе.

Кроме того, в этом году планируется реконструировать пляжи в Заинске, Мамадыше и на озере Комсомольском в Казани, передает ИА «Татар-информ».

Сегодня в Татарстане имеются 34 оборудованных пляжа. Восемь из них подготовлены к началу купального сезона, который стартует 1 июня.



Ранее в МЧС предостерегли жителей Татарстана от преждевременных купаний.

