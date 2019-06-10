В России с 1 июля цена газа для населения вырастет на 1,4%

В России с 1 июля 2019 года стоимость газа для населения и промышленности вырастет на 1,4% в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 13 мая.

Напомним, что летом прошлого года цены на газ индексировались на 3,4%, с 2020 года предусмотрен рост на 3%. Стоит отметить, что в индексации цен 2019 года учитывается повышение НДС с января 2019 года с 18% до 20%.



На сайте Госкомитета Республики Татарстан по тарифам указано, что с 1 января 2019 года стоимость газа в Татарстане составляет 5,66 рубля за кубометр.



Напомним, что в апреле ФАС России предложила с 1 июля повысить оптовые цены на газ, используемый населением, на 1,4%.

