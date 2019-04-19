ФАС предложила с июля увеличить цены на газ для россиян на 1,4 процента

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, используемый населением.

В документе указано, что оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, вырастут на 1,4%.

Летом прошлом года оптовые цены на газ для населения были проиндексированы на 3,4%, отмечает ТАСС.

В марте руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал, что россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги свыше 100% себестоимости. По мнению Артемьева, решать эту проблему нужно с помощью закона об основах тарифного регулирования.

