Китай пригрозил мировым компаниям последствиями «торговых войн»

Власти Китая предупредили международные технологические компании об угрозах строгого следования политики США. О последствиях «торговых войн» представителям ряда компаний рассказали на встрече в Госкомитете КНР по развитию и реформам.

Ведомство проводило беседы с представителями более 10 компаний и разъяснило им политику и намерения Китая в ответ на ограничения в поставках КНР передовых американских технологий, передает The Wall Street Journal.

По данным издания, чиновники приглашали такие компании как: Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp. Также в списке южнокорейская Samsung Electronics Co., производитель компьютеров Dell Technologies Inc. и финская электронная компания Nokia Corp.

Напомним, что Вашингтон включил китайскую Huawei в торговый «черный список», запретив продажи ей технологий и комплектующих без лицензии Минторга США.