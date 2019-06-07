Россияне будут посещать острова Антигуа и Барбуда без виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун подписали в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение об отмене виз.

«Россияне смогут путешествовать без визы в Антигуа и Барбуда, путешествовать в отпуск, путешествовать по бизнесу», — цитирует Брауна RT.

Ранее правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и Мальдив.

