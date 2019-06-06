Правительство РФ одобрило проект соглашения о безвизовом режиме с Мальдивами

Правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и Мальдив. Документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



В проекте соглашения сказано, что российские граждане смогут прилетать на Мальдивы по заграничному паспорту, если они не будут осуществлять в стране трудовую деятельность, учиться или проживать.

Максимальный срок безвизового пребывания составит 90 дней. Аналогичные нормы будут действовать и в отношении граждан Мальдив при въезде на территорию РФ, если соглашение будет принято.

Сейчас российские туристы могут находиться на Мальдивах без визы в течение месяца.

Ранее Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим.

