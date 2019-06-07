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США отложили введение дополнительных пошлин на товары из Китая до 15 июня

17:20, 07.06.2019
США отложили введение дополнительных пошлин на товары из Китая до 15 июня
Фото: flickr.com

Администрация США отложила повышение пошлин с 10 до 25% на ряд китайских товаров с 1 июня до 15 июня.

«Нынешнее уведомление увеличивает этот срок (с 1 июня 2019 года до 15 июня 2019 года)», — приводит ТАСС фрагмент документа.

Ранее сообщалось, что Китай с 1 июня введет таможенные пошлины на американские товары общим объемом $60 млрд. Такая мера введена в ответ на то, что США решили повысить с 10 до 25% пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. Позднее американский лидер Дональд Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд.

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