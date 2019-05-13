Китай с 1 июня введет новые пошлины на американские товары в ответ на действия США

Китай с 1 июня введет таможенные пошлины на американские товары общим объемом $60 млрд. Такая мера введена в ответ на действия американской стороны, которая ранее ввела пошлины на продукцию из Китая.



По информации Bloomberg, Китай увеличит размер пошлин до 25% почти на 2,5 тыс. товаров из Соединенных Штатов. Кроме того, 20%-ной пошлиной будут облагаться около 1,1 тыс. товаров, еще на 1 тыс. товаров пошлина составит 10%.



Ранее США решили повысить с 10% до 25% пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. В Министерстве коммерции КНР заявили, что Пекин будет вынужден на это ответить. Позднее американский лидер Дональд Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд.

