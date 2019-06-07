Шохин: в России может повториться перестройка

Экономическая ситуация в России близка ко временам перестройки. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в начале 1980-х годов Михаил Горбачев объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста, что привело к перестройке, «то есть к программе институциональных реформ».

«Мне кажется, что мы очень близки к повторению пройденного», — цитирует Шохина РБК.

Он пояснил, что в настоящее время существует ряд факторов, которые мешают бизнесу активно участвовать в реализации национальных проектов. Среди них — снижение роли частного бизнеса и рост госкомпаний, отсутствие стимулов у частных инвесторов, а также неопределенность в отношениях бизнеса с правоохранительными органами.

Напомним, вчера глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ отметил, что доллар неизбежно теряет свою долю на мировом рынке.